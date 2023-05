Tunisie : 15e journées médicales organisées par l’AMLPS

“Les maladies psychiatriques, cardiovasculaires, bactériologiques et l’obésité” sont les principaux thèmes débattus, lors des 15e journées médicales organisées les 13 et 14 mai courant par l’association des médecins de libre pratique de Sfax (AMLPS)

Plus de 450 médecins spécialités dans les secteurs public et privé, dont 3 médecins réanimateurs et nutritionnistes Français, ont pris part à ces journées médicales, dont le programme a comporté une série de conférences et de communications, qui ont été présentées par une pléiade de chercheurs et spécialistes.

Le président de l’AMLPS Sami Smaoui a déclaré à la TAP que le choix des maladies psychiatriques, cardiovasculaires bactériologiques et l’obésité, a été dicté par les “chiffres effrayants et choquants”, qui illustrent l’évolution rapide de ces pathologies dans la société en raison de la sédentarité, le manque d’activité sportive et la malnutrition.

Il a souligné l’importance de ces journées médicales qui constituent un espace approprié pour la formation médicale continue, ajoutant qu’une rencontre est organisée tous les mois entre les médecins en vue de se concerter et échanger les données sur les nouvelles recherches scientifiques dans différentes spécialités.

A noter que les participants à ces journées médicales ont passé en revue les problématiques liées notamment aux maladies respiratoires, la relation médecin- patient, outre les questions relatives à l’ouverture des cabinets médicaux et les conditions de remplacement du médecin traitant.