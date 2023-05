Déclarations à l’issue du match Espérance De Tunis-Al Ahly d’Egypte (0-3), comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé vendredi au stade de Radès :

. Nader Daoud (entraineur-adjoint de l’Espérance) : “C’était un match difficile comme prévu face à un adversaire exemplaire et doté d’une grande expérience, sans oublier les absences qui ont beaucoup affecter le rendement de l’équipe. Al Ahly a bien géré le match et réussi à faire la différence dès le début ce qui a entamé le moral des joueurs espérantistes”.

“Malgré les tentatives de revenir au score et une domination de la première période du match, nous avons manqué d’efficacité. En seconde période, on a essayé de jouer toutes nos cartes et aller vers les buts adverses mais des fautes de positionnement et les espaces laissés nous ont coûté trop cher”.

“Le match d’aujourd’hui nous a montré que rien n’était en notre faveur ces dernières semaines, surtout le marathon de 6 matches disputés en l’espace de 20 jours ce qui a coûté la blessure de plusieurs joueurs cadres comme Hamdou El Houni et Riadh Ben Ayed”.

“Le staff technique assume l’entière responsabilité, et les joueurs ont tout donné. Cela ne veut pas dire qu’Al Ahly a volé sa victoire, c’est amplement mérité”.

. Marcel Koller (entraineur d’Al Ahly) : “Je suis très heureux de ce large succès en déplacement et du rendement exemplaire de mon équipe. On a réussi notre entame de match et ouvert le score au meilleur moment. On s’est replié ensuite en défense compte tenu du manque d’expérience pour certains joueurs, ce qui a permis à l’Espérance de dominer la première période. Mais en seconde période, on était plus concentré et on a su exploiter les espaces laissés par notre adversaire ce qui nous a permis de le surprendre de nouveau”.

“C’est une victoire très confortable, mais la qualification n’est encore en poche. L’Espérance tentera de réagir au match retour.”