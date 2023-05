Le temps sera partiellement nuageux, ce dimanche, sur la plupart des régions et les nuages seront plus denses sur le nord et les hauteurs Ouest avec des pluies éparses et orageuses au cours de la nuit.

Ces précipitations seront localement abondantes avec possibilité de chute de grêle dans certains endroits, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’activité du vent nécessite de la vigilance près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud provoquant des phénomènes de sable. Sa vitesse dépassera localement 70 km/h, sous forme de rafales . La mer sera agitée à très agitée dans l’Est du pays au cours de la nuit.

Les températures maximales seront comprises entre 22 et 29 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et oscilleront entre 31 et 36 degrés sur le reste des régions.