A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le parlement a affirmé, mercredi, dans une déclaration, sa détermination à soutenir les efforts visant à promouvoir le secteur des médias qui, a-t-il dit, est plus que jamais appelé aujourd’hui, à agir en partenaire actif dans le processus de construction engagé en Tunisie.

Le rôle du secteur reste déterminant en cette étape cruciale et décisive de l’histoire du pays, à travers une participation effective et efficace à faire connaitre les activités du parlement et à mettre en lumière ses actions législatives et de contrôle, selon la même source.

Le parlement a adressé, à cette occasion, ses félicitations à toute la famille médiatique et aux journalistes qui défendent sans relâche ” le précieux acquis ” qu’est la liberté d’expression, mettant l’accent sur la nécessité de la préserver et de la consolider par tous les mécanismes disponibles.

Dans sa déclaration, le parlement réaffirme que les députés sont unanimes sur le fait que les séances plénières doivent être couvertes médiatiquement et en toute transparence ainsi que sur l’ouverture du parlement à tous les médias, conformément aux dispositions énoncées dans son règlement intérieur. Le parlement se dit engagé à fournir aux journalistes, les meilleures conditions de travail à l’intérieur de l’hémicycle.

Et d’ajouter, que le parlement œuvrera, dans le cadre de sa mission législative, à soutenir les efforts visant à promouvoir le secteur des médias, à travers la révision de certains textes de loi et la présentation de propositions de nature à défendre les droits des journalistes et à préserver leur dignité et à trouver des solutions aux difficultés matérielles et morales qui pourraient les empêcher d’accomplir leur mission comme il se doit.

La famille médiatique en Tunisie et dans le monde célèbre, le 3 mai 2023, le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993.

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) donne en ce mercredi, une conférence de presse pour présenter son rapport annuel sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie.

Un rassemblement est, également, prévu pour défendre les libertés de la presse et de l’opinion ainsi que le droit au pluralisme médiatique et le droit d’accès à l’information.