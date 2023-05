Ibrahim Bouderbala veut renforcer la présence de la femme tunisienne

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a affirmé, mercredi, la volonté de soutenir davantage la place de la femme tunisienne, de renforcer sa présence dans les postes de décision et de responsabilité, d’assister la femme ouvrière dans divers domaines et de venir en aide aux femmes en situation socioéconomique fragile et difficile.

Dans une allocution prononcée lors d’une visite qu’il a effectuée au Centre de formation agricole moderne de Chebbeda-Naasan (gouvernorat de Ben Arous), il a mis l’accent sur le droit de la femme tunisienne au travail et à la dignité, que ce soit en milieu urbain ou rural, notant que le nouveau parlement, qui comprend 24 femmes députées, contribuera à soutenir les efforts nationaux visant à promouvoir la place de la femme tunisienne, de préserver ses acquis et de la soutenir davantage.

Bouderbala a rappelé le rôle joué par l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) dans l’encadrement des femmes dans diverses régions du pays, soulignant la nécessité de demeurer à l’écoute de la femme par les structures et les militantes de l’union.

Pour sa part, la présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi, a fait un exposé sur les activités du Centre de formation agricole moderne de Chebbeda qui vient d’être restauré pour lui permettre de retrouver son rayonnement au niveau régional et d’assurer son rôle dans la réalisation de l’autonomisation économique, sociale, culturelle et juridique des femmes en milieu rural après avoir fait l’objet de saccage et transformé en décharge au cours des dernières années.

Le Président du parlement et les députés l’accompagnant ont pris connaissance des différentes unités de formation et de production du centre et de ses diverses activités dans les domaines liés, notamment, à l’agriculture et à l’artisanat.