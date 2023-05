Tataouine : Clôture du 7ème colloque scientifique maghrébin sur l’autisme

Le 7ème colloque scientifique maghrébin sur l’autisme a pris fin, dimanche, au complexe de la jeunesse à Tataouine.

Des communications sur ” les thérapies adaptées à l’autisme “, ” musicothérapie comme traitement de l’autisme ” et ” Zoothérapie et autisme ” ont été présentées par des spécialistes de Tunisie et de l’étranger, outre l’organisation d’une sortie et de spectacles artistiques.

Dans ce cadre, Olfa Manai, orthophoniste, a insisté sur l’importance de l’encadrement psychologique de l’enfant autiste et son inclusion scolaire.

De son côté, Omar Saanoun, président de l’association, a indiqué que, seulement, 36 enfants autistes sont accueillis par l’association, faute de moyens financiers et logistiques.