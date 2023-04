Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 avril 2023

Ci-après, les prévisions météorologiques pour ce dimanche 30 avril, selon l’Institut national de la météorologie (INM) :

Des passages nuageux sur l’ensemble du pays, qui seront plus abondants sur le nord et le centre l’après-midi accompagnés de cellules orageuses, de pluies et de chutes de grêle.

Vent du secteur Est sur l’EST et du secteur ouest ailleurs, de 30 à 40 Km/h sur les côtes nord et de faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée à très agitée sur le nord, peu agitée à agitée ailleurs et houleuse sur le golfe de Gabès.

Températures en légère baisse sur le nord et le centre, comprises entre 22 et 28 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 29 et 37 degrés ailleurs.