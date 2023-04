L’Etoile du Sahel a creusé l’écart en tête du classement de la Ligue 1 du football professionnel après avoir remporté le clasico de la 6e journée play-off aux dépens du Club Aricain (1-0), dimanche, à Radès.

L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre de Oussama Abid inscrit à la 38e sur penalty.

Grâce à cette victoire, les protégés de Faouzi Benzarti confortent leur place en tête du classement avec 15 points, à quatre longueurs de leur adversaire du jour, qui concède sa première défaite du play-off, et qui compte désormais 11 points partagés avec l’Espérance de Tunis (1 match en moins).

En lever de rideau, l’O. Béja a réalisé une bonne opération en s’imposant face à l’US Tataouine (2-0), à domicile, grâce à deux réalisations de Oussema Bouguerra (61 sp) et Othmane Saidi (79) pour se hisser provisoirement à la 5e place avec 9 points, tandis que l’US Tataouine dont c’est la quatrième défaite, occupe toujours la dernière place avec 3 points.

La journée sera clôturée mercredi prochain avec un clasico CS Sfaxien-Espérance de Tunis à Sfax et une autre confrontation décisive entre l’US Ben Guerdane et l’US Monastir à Ben Guerdane.

Dimanche :

A Radès :

C.Africain 0

Etoile du Sahel 1 Oussema Abid (38 sp)

A Béja :

O. Béja 2 Oussema Bouguerra (61 sp), Othmane Saidi (79)

US Tataouine 0

Mercredi 3 mai :

A Sfax (16h00) :

CS Sfaxien

Espérance de Tunis

A Ben Guerdane (16h00) :

US Ben Guerdane US Monastir

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 15 5 4 0 1 5 2 +3

2. C. Africain 11 5 3 1 1 6 2 +4

3. Espérance ST 11 4 2 1 1 4 4 0

4. US Ben Guerdane 10 4 2 1 1 5 3 -1

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. US Monastir 8 4 1 1 2 3 4 -1

7. CS Sfaxien 3 4 0 2 2 0 3 0

8. US Tataouine 3 5 0 1 4 2 9 -7