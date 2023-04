Ariana : 27ème édition du Festival des Roses

La 27ème édition du Festival des Roses a démarré, vendredi soir pour se poursuivre jusqu’au 14 mai 2023.

Cette édition sera limitée à la foire à portée économique et sociale en annulant toutes les activités culturelles et scientifiques programmées dans la salle des réunions du parc Bir Belhassen pour mieux valoriser et soutenir les artisanes et artisans présents dans le festival a indiqué à la TAP la directrice des animations de la ville au sein de la municipalité d’Ariana Leila Ben Salah.

Près de 101 exposants participent à cette 27ème édition dont 48 fleuristes, 6 spécialistes dans la distillerie et la vente de l’eau florale en plus de 30 artisans dans l’artisanat et 16 dans la fabrication de la poterie.

Selon la même source, la municipalité a consacré 5000 plants de la rose d’Ariana au profit des habitants à un prix symbolique en plus de la présence d’un stand d’exposition des productions de la municipalité issues de la rose locale.