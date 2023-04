Les températures sont en légère hausse, mardi. Les maximales seront comprises entre 18 et 24 °C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 24 et 29°C ailleurs.

Ciel partiellement nuageux sur le nord et les nuages deviennent parfois denses sur le centre et le sud.

Régression attendue de la vitesse du vent à moins de 40 km/h. Mer moutonneuse à agitée à l’Est du pays.