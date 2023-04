Le ministère de la famille appelle les parents à acheter les jouets commercialisés dans les circuits organisés et contrôlés

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a appelé les parents à acheter les jouets commercialisés dans les circuits organisés et contrôlés, qui sont conformes aux normes de qualité et de sécurité.

Il a mis en garde, dans un communiqué publié à l’approche de Aid El fitr, contre les dangers des jouets non conformes aux normes de sécurité, qui peuvent exposer les enfants à de graves accidents et des dommages corporels et psychologiques.

Selon le ministère de la famille, les jouets commercialisés hors des circuits organisés dont notamment ceux assimilables aux armes à feu, armes blanches, réflecteurs de lumières lasers peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants.

Le ministère a appelé les parents, établissements scolaires, médias, organisations et associations à intensifier les efforts de sensibilisation contre les dangers des jouets non conformes aux normes de sécurité et leurs effets sur la santé physique et mentale des enfants.