Transport – Aid El Fitr : Augmentation des dessertes

Le ministère du Transport a mis en place un programme spécial de transport, au profit des citoyens, du 18 au 25 avril 2023, et ce, à l’occasion de la célébration de la fête de Aid el- Fitr.

Elaboré en coordination avec les sociétés nationales et régionales de transport terrestre et les professionnels du secteur de transport public irrégulier, ce programme vise à présenter aux citoyens une meilleure offre de transport qui s’adapte avec la demande prévue, à travers, notamment, le renforcement de la flotte et des ressources humaines, ainsi que l’amélioration du suivi. La finalité est d’assurer au Tunisien un transport dans les meilleures conditions possibles.

Ainsi, au niveau de la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI) et des sociétés régionales de transport, il a été décidé d’autoriser aux sociétés publiques de transport terrestre de programmer des dessertes supplémentaires sur toutes leurs lignes et sur d’autres lignes, en cas de besoin.

Dans ce cadre, la SNTRI assurera 6026 dessertes régulières et 1852 dessertes supplémentaires sur l’ensemble de ses lignes, soit en hausse de 31%. Il s’agit de 672 dessertes régulières et 278 dessertes supplémentaires programmées sur le réseau de la SNTRI, et 5354 dessertes régulières et 1574 dessertes supplémentaires, sur les réseaux des sociétés de transport régionales.

S’agissant de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), il a été décidé de mobiliser 79 wagons de train supplémentaires, outre les 334 wagons déjà mis en exploitation. Par ailleurs, 9 dessertes supplémentaires ont été programmées, qui s’ajoutent aux 120 voyages réguliers, ce qui présente une hausse de 25%.

Pour ce qui est du transport public irréguliers de personnes, le ministère du Transport a autorisé aux louages, à titre exceptionnel, d’effectuer des dessertes sur tout le territoire de la République, sans restrictions, et ce, durant la période allant du mercredi 19 avril au mardi 25 avril 2023.

Le département du Transport a, également, mobilisé des équipes de contrôle pour assurer le suivi de ce programme au niveau des stations de transport terrestre, des gares ferroviaires et des stations de louages sur l’ensemble du territoire de la République. Il a mis en place, en outre, une cellule de coordination au sein de la Direction Générale de Transport Terrestre pour chapeauter cette campagne.