Championnat d’Allemagne : l’Union Berlin accrochée par Bochum (1-1)

Réduite à dix pendant une demi-heure, l’Union Berlin a été contrainte au match nul par le mal classé Bochum (1-1), dimanche lors de la 28e journée du Championnat d’Allemagne, et rate l’occasion de se rapprocher du duo de tête, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Les hommes d’Urs Fischer ont ouvert le score sur leur pelouse de l’Alte F?rsterei juste avant la pause grâce à un superbe coup franc de Josip Juranovic (45e+3), mais ont été dominés en seconde période.

Bochum a égalisé à la 55e minute sur un penalty de Kevin St?ger et l’Union a été réduite à dix à la 61e minute, Paul Jaeckel écopant logiquement d’un second carton jaune.

Au soir de la 28e journée de la Bundesliga, les hommes d’Urs Fischer comptent 52 points à la troisième place, restant à sept et cinq points du Bayern (59) et du Borussia Dortmund (57) également tenus en échec par les mal classés Hoffenheim (1-1) et à Stuttgart (3-3).

Vainqueurs respectifs contre Augsbourg (3-2) samedi et à Brême (2-1) dimanche, le RB Leipzig et Fribourg réalisent la bonne opération de la journée.

A six journées de la fin de la saison, ils reviennent sur les talons de l’Union Berlin, avec 51 points pour Leipzig et 50 points pour Fribourg, dans une lutte à trois serrée pour les troisième et quatrième places du championnat, qualificatives pour la Ligue des champions.