Angleterre : l’avance d’Arsenal s’effrite, Manchester United sur le podium

Après avoir encore mené 2-0, Arsenal a été tenu en échec à West Ham (2-2), dimanche, lors de la 31e journée de Premier League, et voit son avance sur Manchester City fondre, alors que Manchester United, vainqueur, à Nottingham (2-0) remonte sur le podium.

Comme à Liverpool la semaine dernière, Arsenal a laissé deux points en chemin qui pourraient s’avérer coûteux dans la course au titre.

Avec 74 points, les Londoniens comptent désormais 4 longueurs d’avance sur le tenant du titre, mais avec un match en plus et un déplacement à l’Etihad dans 10 jours.

Le penalty raté par Bukayo Saka, à la 52e minute, qui aurait redonné deux buts d’avance aux siens, sera peut-être un tournant décisif.

Et si Michail Antonio, seul au coin des six mètres à la 81e, n’avait pas trouvé le haut de la transversale, Arsenal aurait même pu repartir bredouille de son court déplacement dans l’est de Londres.

Comme la semaine dernière, les Gunners avaient pourtant encore pris un départ canon ouvrant le score sur un modèle de jeu collectif dans un petit espace pour décaler Ben White dont le centre à ras de terre a été aisément repris par Gabriel Jesus (0-1, 7e).

Trois minutes plus tard, Gabriel Martinelli a eu tout le temps d’enrouler un centre au deuxième poteau pour la volée de Martin Odegaard (0-2, 10e).

Mais comme à Anfield, Arsenal a vu son adversaire revenir dans le match, l’arbitre accordant aux Gunners un penalty que Saïd Benrahma a transformé en prenant Aaron Ramsdale à contre-pied (1-2, 34e).

Et deux minutes seulement après le loupé de Saka, Jarrod Bowen a pris la défense à revers pour reprendre de volée une balle en cloche et égaliser à 2-2 (54e).

Le plus inquiétant pour Arteta et les siens est surtout la difficulté qu’ils ont eu ensuite à se montrer à nouveau vraiment dangereux, ce qui laisse penser que leur potentiel offensif est émoussé pour cette fin de saison alors que City semble lui inarrêtable actuellement.

Manchester United a fait une excellente affaire dans la course à la Ligue des champions en allant gagner à Nottingham Forest malgré les nombreuses absences.

Avec 59 points, les Red Devils dépassent Newcastle (4e avec 56) et ont une marge de 6 points sur Tottenham, 5e, battu chez lui par Bournemouth (2-3), samedi, et qui compte aussi un match en plus.

Toujours privé de Marcus Rashford, ainsi que de Lisandro Martinez jusqu’à la fin de la saison et Raphaël Varane pour plusieurs semaines, Manchester a aussi perdu Marcel Sabitzer, blessé pendant l’échauffement alors qu’il devait débuter.

Cela a permis à Christian Eriksen de démarrer son premier match depuis janvier et la prestation du Danois, comme celle de Bruno Fernandes, à la baguette, a été épatante.

Anthony Martial, titularisé en pointe, a aussi été très précieux. Récupérant la balle sur un bon pressing, il a été instantanément lancé par Fernandes et sa frappe, repoussée par Keylor Navas, a profité à Antony qui avait bien suivi (0-1, 32e).

Souvent critiqué, le Brésilien s’est mué en passeur décisif lors du second acte, repiquant au centre avant de lancer parfaitement Diogo Dalot qui avait déclenché un appel dans l’axe de la surface, pour conclure du plat du pied (0-2, 76e).

Ce deuxième but était largement mérité pour MU qui frappé 22 fois au but, cadrant à 8 reprises, mais qui a trouvé sur son chemin un Navas des grands jours, notamment sur des frappes de Fernandes à la 56e et la 61e.

Mais le rythme de la saison va rester infernal pour les Red Devils qui joueront un quart de finale retour de Ligue Europa à Séville (aller: 2-2), jeudi et une demi-finale de Coupe d’Angleterre contre Brighton dimanche à Wembley.