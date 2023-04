Tunisie – Météo : Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions avec des pluies éparses

Le Temps est partiellement nuageux dans la plupart des régions à très nuageux dans l’extrême Nord ouest, avec des pluies éparses attendues au cours de la nuit prochaine, a indiqué dimanche l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures oscilleront la nuit entre 9 et 14 degrés au Nord et sur les hauteurs et elles varieront entre 14 et 19 dans le reste des régions.

Le Vent soufflera fort près des côtes. Les bulletins d’avertissement sont en vigueur pour la navigation et la pêche. La Mer est agitée à très agitée.