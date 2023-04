Le ministre de l’intérieur en visite de terrain à Sidi Bouzid

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih s’est rendu au gouvernorat de de Sidi Bouzid dans le cadre d’une visite de terrain où il a inspecté les conditions de travail des différents corps et unités de la sûreté et de la garde nationales ainsi que de la protection civile.

Lors de sa visite, le ministre a appelé les forces sécuritaires à faire preuve de vigilance et à veiller autant que possible à protéger les biens publics et privés ainsi que les personnes et à lutter vigoureusement contre la criminalité et différentes incivilités portant atteinte à la sécurité publique.

Accompagné du gouverneur de la région et de plusieurs cadres du ministère de l’intérieur, le ministre a inspecté le siège du régiment d’intervention de la Garde nationale à ” Lessouda “.

A ce titre, il s’est enquis de la capacité opérationnelle des membres des unités opérant dans ledit régiment. Bien plus, le ministre a saisi l’occasion pour prodiguer les encouragements aux forces sécuritaires et prendre connaissance de leurs préoccupations.

Toujours dans le cadre de sa visite, le ministre de l’Intérieur s’est rendu à la ville de Sidi Bouzid où il a inauguré un nouveau poste de la garde de la circulation qui a été créé récemment dans le but de renforcer, en hommes et moyens, les unités sécuritaires opérant dans la région et, partant, promouvoir la qualité des services rendus au citoyen.

Le ministre de l’Intérieur a bouclé sa tournée d’inspection dans le gouvernorat de Sidi Bouzid par une visite au siège de la direction régionale de la protection civile, où il a pris le repas d’iftar avec nombre de cadres et d’agents des différents corps sécuritaires et administratifs de la région.