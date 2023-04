Tunisie : Réunion à l’ISIE avec des représentants du CNI et du CNTE

Une rencontre a eu lieu, vendredi, entre des membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et une délégation mixte du Centre national de l’Informatique (CNI) et du Centre national des Technologies en Education (CNTE).

Ils ont convenu d’entamer, de manière anticipée, la préparation de la base des données nationales qui sera adoptée dans le processus de répartition des électeurs sur les centres de scrutin pour les prochaines élections locales.

Selon un communiqué de l’instance électorale, la réunion a été consacrée à l’examen des différents mécanismes permettant une bonne gestion du processus de répartition des électeurs, particulièrement ceux qui sont enregistrés automatiquement, sur les centres de scrutin les plus proches et ce, à la lumière des bases de données du Ministère de l’Education et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en ce qui concerne l’adresse actuelle.

Cette séance de travail est tenue dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances électorales, à la lumière de la publication des décrets lois n°2023-8 du 8 mars 2023 modifiant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums, et n°2023-10 du 8 mars 2023 portant organisation des élections des conseils locaux, la composition des conseils régionaux et des districts.

Parmi les participants à cette réunionfigurent, Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, Mahmoud El Ouaer, membre du conseil de l’instance, Fayçal Sboui, Directeur général du CNI, Mehdi Ezzine, Directeur général du CNTE, relevant du ministère de l’Education, et Sihem Chabchoub, Directrice du département de l’Informatique au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.