Tunisie – Météo : L’activité du vent requiert de la vigilance près des côtes et du sud

Le temps sera parfois nuageux sur le nord et partiellement nuageux sur le centre et le sud. Les températures seront comprises, au cours de la nuit, entre 10 et 16 degrés dans le nord et le centre et entre 16 et 21 degrés dans le sud, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’activité du vent requiert de la vigilance près des côtes et du sud, où elle sera accompagnée de phénomènes de sables. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse.