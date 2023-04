L’ODC déconseille la consommation de ce jus

L’Organisation de défense du consommateur (ODC – section Sousse) appelle les citoyens à ne plus acheter et consommer un produit fabriqué dans un pays voisin et qui serait néfaste pour la santé.

Il s’agit du “JUS MORDJANA” lequel contiendrait le colorant E102, une substance interdite depuis plusieurs d’années en Tunisie, et qui est très toxique et cancérigène. C’est l’un des colorants industriels les moins coûteux du marché qu’on l’obtient en distillant du charbon. On l’utilise dans les produits alimentaires pour donner une coloration jaune.