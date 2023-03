L’ancien président américain, Donald Trump, est accusé d’avoir effectué in paiement de 130 000 dollars lors de la campagne présidentielle de 2016. Ce qui est considéré Outre Atlantique comme une violation des lois de financement électoral.

Des médias américains, comme le New York Times et CNN, rapportent, jeudi 30 mars 2023, que « l’étau se resserre autour de Donald Trump. Un grand jury d’un tribunal de New York a voté l’inculpation au pénal de l’ancien président dans une affaire d’achat du silence d’une actrice de films X en 2016.

Stormy Daniels est l’actrice et réalisatrice de films pornographiques par qui est arrivé le scandale qui risque d’envoyer en prison Trump qui serait «coupable de fausses déclarations» – une infraction mineure-, ou de manquement aux lois sur le financement électoral – un délit pénal.

On vous explique en en deux phrase. Le candidat républicain aurait payé les 130 000 dollars (une bagatelle pour ce richissime homme d’affaires) à Stormy Daniels contre « bouche cousue ». Et c’est l’avocat de Trump, un certain Michael Cohen, qui « a effectué les paiements ». C’est ce qu’avait souligné, en 2018, le parquet fédéral, rappelle francetvinfo.fr. « Or, l’avocat a obtenu remboursement des sommes par la Trump Organization, et la justice américaine considère qu’il peut s’agir d’un don dissimulé à la campagne du président, en violation des lois de financement électoral ».

Toujours selon francetvinfo.fr, « après trois heures de discussions à huis clos, le grand jury a adopté un acte d’accusation dont les charges n’ont pas encore été rendues publiques. Donald Trump doit être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l’Etat de New York et par le procureur Alvin Bragg ».

Bien évidemment, depuis le début de cette affaire, Donald Trump n’a pas cessé de dénoncer «une persécution politique » visant à l’empêcher de se représenter pour second mandat en 2024.

Affaire à suivre.