Programme des rencontres de la 16e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à partir de 13h30) :

Samedi 1 avril

Poule B

A El Omrane : JS Omrane – SS Sfaxien

A Hammam-lif : CS Hammam-lif – SC Ben Arous

A Msaken : CS Msaken – EM Mahdia

A Kalaa Soghra : Kalaa sport – S.Gabésien

A Moknine : SC Moknine – AS Djerba

A Gafsa : EGS Gafsa – ES Zarzis

Dimanche 2 avril

Poule A

A La Marsa : AS Marsa – CS Korba

A Mhamdia : AS Mhamdia – CS Bembla

Lieu à désigner : AS Gabès – JS Kairouan

A Tataouine : ES Rogba – ES Radès

A Médenine : O. Médenine – Jendouba Sport

A Djerba : ES Jerba – AS Oued Ellil