Des organisations non gouvernementales ont dénoncé des pratiques du ministère de l’intérieur qualifiées “de restrictives” envers les aides humanitaires apportées aux migrants irréguliers en Tunisie. En effet 26 associations dont la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) et le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ont publié un communiqué dénonçant les pratiques du ministère de l’intérieur, à savoir par certains policiers, empêchant ou entravant les aides apportées aux migrants et aux demandeurs d’asile en sit-in devant le siège du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) sis aux berges du Lac.

Le porte-parole du ministère de l’intérieur Faker Bouzghaya a pour sa part nié, dans une déclaration à la TAP, toute politique interdisant l’octroi d’aide humanitaire aux migrants et rejetant les accusations mentionnées dans le communiqué publié par ces organisations.

Le ministère de l’intérieur appelle au respect de la loi et aucune organisation opérant conformément à la loi et qui a déposé une demande officielle pour fournir de l’aide, n’a été empêchée d’accomplir son travail humanitaire, a affirmé la même source. Le ministère de l’intérieur traite le dossier des migrants selon la loi et le respect des droits de l’homme et œuvre en même temps à préserver la sûreté de la voie publique et la sécurité des habitants, a-t-il notamment ajouté.