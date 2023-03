Souhaiter un bon Ramadan … les SMS et message de ramadan 2023

Le Ramadan est un mois de jeûne et de spiritualité pour les musulmans. Pour perfectionner son Ramadan, il est important de se préparer mentalement et physiquement avant le début du mois sacré.

– Qu ‘Allah nous comble de ses faveurs, guidera dans son chemin de lumière, pardonnera nos péchés et nous rapprochera de Lui.

– Le mois de Ramadan commence aujourd’hui, donc je tiens à souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du monde , que ce mois sacré soit un mois de paix et de générosité…

– En ce mois beni du Ramadhan qui nous rapproche du droit chemin, j’implore Allah swt pour qu’Il accepte notre jeûne et qu’Il nous comble de Sa Clémence et de Sa Miséricorde. Qu’Allah vous préserve et vous couvre de sa grande miséricorde. Amin.

« Ramadan moubarak », la formule courante

Si on peut simplement dire « bon ramadan » aux musulmans en langue française, il existe aussi des formules consacrées en arabe. Ainsi, « Ramadan moubarak » est la plus couramment utilisée. Celle-ci est habituellement prononcée en début du mois et peut-être traduite par « que le ramadan soit bon pour vous » ou encore « ramadan béni ». Le terme « moubarak » permet donc ici de souhaiter à la personne que le ramadan se déroule dans les meilleures conditions.