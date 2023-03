Tunisie : Bouden reçoit des enfants des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance du Kef

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a reçu dimanche, à l’occasion des vacances scolaires du deuxième trimestre, des enfants des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance sans soutien familial et porteurs d’handicap du Kef et de Sakiet Sidi Youssef.

La rencontre a permis à la Cheffe du gouvernement d’écouter les propositions et les préoccupations de ces enfants.

La rencontre était également une occasion aux enfants pour visiter le palais de la présidence du gouvernement, prendre connaissance de ses composantes ainsi que de l’architecture patrimoniale, indique un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public lundi.

La visite s’inscrit dans le cadre de la présentation aux nouvelles générations les monuments historiques les plus importants de la Tunisie. Ces visites se poursuivront durant cette vacance scolaire afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de se rendre au palais de la Kasbah et s’informer de ses différentes composantes, précise la même source.