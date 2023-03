Le coordinateur des familles des martyrs et blessés de la révolution Abdelhamid Sghaier a souligné son attachement au décret-loi n 97 en date du 24 octobre 2011 relatif à l’indemnisation des martyrs et blessés de la révolution revendiquant la séparation de leur dossier de celui des martyrs des opérations terroristes et de la fondation Fidaa, qui a été crée en vertu du décret-loi N 20 publié le 9 avril 2022.

Abdelhamid Sghaier, qui est l’un des blessés de la révolution a déclaré dimanche à la TAP que les familles des martyrs et blessés de la révolution organiseront un sit-in au cours de la semaine prochaine après deux années de la publication au JORT de la liste définitive des blessés et martyrs, déplorant ce qu’il considère comme ” un blocage du processus et une déception aux victimes et leur familles”.

“Ce sit-in a pour objectif d’attirer l’attention des responsables et dénoncer le manque de volonté politique pour le dédommagement et la reddition des comptes” a-t-il relevé.

Il a souligné que les familles des martyrs et blessés de la révolution appellent à la mise en œuvre du décret-loi N 97, affirmant que le décret-loi N 22 porte atteinte au processus d’indemnisation et de reddition des compte.