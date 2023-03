Tozeur : Aménagement et entretien d’un jardin public

Un jardin public a été aménagé au centre du quartier “route El-Hamma” à Tozeur, par deux associations de protection de l’environnement et de développement de la région en collaboration avec la direction régionale de l’environnement du sud saharien et la municipalité de Tozeur et ce dans le cadre de l’année de la proprété.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement de ces associations à soutenir les efforts de l’Etat en matière d’entretien et de préservation de la proprété à travers l’organisation de campagne de propreté, d’aménagement des espaces verts, d’élimination des zones à forte concentration de déchets et l’installation de bancs publics, a indiqué le président de l’Association “Halaba” (arène) pour l’environnement et le développement Jamel Mhajba.

Ces interventions menées en collaboration avec les établissements vont se poursuivre durant le mois de Ramadan (qui devrait commencer le 22 ou 23 mars) avec la programmation des activités y compris la nuit, Selon le directeur régional de l’environnement Ridha Guesmi.

Il a rappelé que l’année de la propreté est une initiative lancée par le ministère de l’environnement sous l’égide de la présidence du gouvernement, en vue de soutenir l’action municipale en matière de préservation de l’environnement et de développement de l’esprit de volontariat parmi les habitants notamment les jeunes.