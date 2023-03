Ben Arous : Un deuxième point de vente “du Producteur au consommateur”

Un deuxième point de vente directe “du Producteur au consommateur”, marché de produits alimentaires, ouvrira ses portes le premier jour du mois de Ramadan à la Nouvelle Médina.

Selon la directrice générale du commerce de Ben Arous, l’ouverture de ce deuxième point de vente intervient dans le souci de fournir aux consommateurs des produits de consommation fortement demandés durant le Ramadan, et à des prix raisonnables.

Un premier point de vente a été inauguré, samedi, à Borj Cédria.

Elle a précisé que les services des ministères du Commerce et de l’Agriculture ainsi que toutes les parties intervenantes ont collaboré ensemble pour l’aménagement de ces points de vente et veilleront à ce que leur approvisionnement se fasse de manière régulière.

Les opérations de contrôle des prix seront intensifiées pour éviter toute forme de spéculation, a-t-elle ajouté.

Le marché de vente directe de Borj Cédria a connu, samedi, dès son ouverture, une forte affluence. Ils se compose de 31 échoppes exploités par des commerçants et diverses coopératives agricoles qui proposent à la vente toute sorte de produits de consommation (viande rouge, volailles, poisson, œufs, fruits et légumes, céréales, conserves, épices et huile d’olive, etc.)