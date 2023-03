Le temps sera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions et les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés dans les régions côtières et oscilleront entre 22 et 26 degrés à l’intérieur du pays.

La situation météorologique sera caractérisée par l’intensité du vent près des côtes nord avec une vitesse qui pourra atteindre 50 km/h. la mer sera très agitée à très agitée dans le nord, selon l’Institut national de la météorologie (INM).