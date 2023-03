A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) informe le public que l’accès aux sites, monuments et musées ouverts et dépendant de l’AMVPPC sera gratuit, et ce, le lundi 20 Mars 2023.

36 sites, musées et monuments répartis sur 13 gouvernorats sont concernés. La liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts, est disponible sur ce lien https://drive.google.com/file/d/1bMNVA-LvnbdKkwVlt0MDTuK1xoDoZQ9f/view