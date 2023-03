L’Université de Tunis organise son premier Challenge Innovation le 17 mars 2023

Dans le cadre de son projet d’appui à la qualité et, plus spécialement, le domaine Recherche et Innovation, l’Université de Tunis, organise le 17 mars 2023, avec ses partenaires, le DEMO DAY-FINAL PITCH de son programme Challenge Innovation.

L’objectif de ce programme est de dynamiser la créativité des participants et de mettre en valeur leurs idées de projets au sein d’équipes qui ont été accompagnées par des experts et des enseignants-chercheurs de l’Université de Tunis, indique un communiqué rendu public par l’université.

Le Challenge Innovation-Université de Tunis est un programme destiné aux Etudiants, aux jeunes diplômés et aux chercheurs des établissements relevant de l’Université de Tunis dans tous les domaines (Arts, Economie, Gestion et Informatique de Gestion, Lettres, Langues Sciences Humaines et Sociales et Sciences et Technologies).

Les équipes sélectionnées ont eu droit à un programme condensé de coaching et de formation allant du Design thinking, Business model innovant aux Techniques de Pitching. Les équipes finalistes participeront à un Demo Day qui sera organisé le vendredi 17 avril 2023 au cœur de l’écosystème d’innovation et permettra de sélectionner les gagnants de cette 1ère édition du Challenge Innovation de l’Université de Tunis, précise la même source.