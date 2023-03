Tunisie – Nouveau Parlement : Samir Dilou s’inquiète pour les objets personnels des anciens députés

Ancien du Parlement dissous, Samir Dilou s’est adressé à ses successeurs au Parlement.

Dans un post publié sur sa page Facebook, il écrit : « Loin de la controverse de la légitimité, qui peut ne pas vous concerner et ne signifie rien pour vous, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’après avoir reçu les clés des coffres-forts attribués aux représentants, vous découvrirez qu’il y a des objets que les députés qui vous ont précédés n’ont pas pu récupérer après la mise en place des blindés militaires à la porte de l’Assemblée et du musée dans la nuit du 26 juillet 2021. Le peu que je sache, c’est que vous trouverez des vêtements, des documents personnels, des livres et magazines juridiques, un appareil photo (au moins), un téléphone (au moins), un ordinateur portable (au moins) et diverses choses. Bonne chance. Nous vous suivrons – en principe – sur la chaîne de Choufli Hal, en référence à la télévision nationale.