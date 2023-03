Election du président du parlement et de ses adjoints : un second tour s’impose

Faute de majorité requise pour déclarer le candidat vainqueur au premier tour au poste de président du parlement et de ses deux adjoints au premier tour, le passage au second tour s’est imposé lors de la séance inaugurale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

C’est ainsi que le vote au deuxième tour de scrutin a démarré à 17h00, lorsque les deux candidats ayant obtenu le plus de voix ont déposé leurs candidatures, que ce soit pour le poste de président du Parlement ou ses deux adjoints (deux hommes et deux femmes députées).

S’agissant du poste de président de l’ARP, deux candidats respectivement, Ibrahim Bouderbala (48 voix) et Abdessalem Dahmani (37 voix), se sont portés candidats au second tour de scrutin.

Pour le poste de vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple, deux candidats en lice se sont présentés à ce poste. Il s’agit de Riadh Jaidane (58 voix) et d’Anouar Marzougui (29 voix).

Les deux candidates au poste de vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple sont sont Saoussen Mabrouk et Amel Meddeb. Elles ont obtenu respectivement 36 voix et 28 voix au premier tour.

Il est à noter que le décret présidentiel n° 221 du 8 mars 2023 fixant les modalités de cette séance prévoit que l’élection du président, de son adjoint et adjointe se fait au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres.

Il stipule également qu’au cas où aucun candidat n’obtiendrait pas la majorité requise au premier tour, un second tour s’impose, auquel se présenteront les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Le candidat ayant remporté le plus de voix sera ainsi déclaré vainqueur. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera déclaré vainqueur. Si l’égalité se poursuit encore, un tirage au sort s’impose pour déterminer le candidat vainqueur.