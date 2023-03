Médenine : Les préparatifs pour le mois de Ramadan au centre d’une séance de travail

Les préparatifs en matière d’approvisionnement des marchés et de contrôle des prix et des activités culturelles et religieuses à l’approche du mois de Ramadan, ont fait l’objet d’une séance de travail tenue, jeudi, au siège du gouvernorat de Médenine.

Le gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed a souligné à cette occasion, la nécessité de garantir la régularité de l’approvisionnement, l’hygiène et le contrôle des circuits de distribution et de lutte contre la contrebande, au vu de la position frontalière de la région.

Lors de cette session, le directeur régional du commerce, Taoufik Ferchichi s’est voulu rassurant quant à la disponibilité de tous les produits alimentaires, en quantité suffisantes et avec des prix qui prennent en considération le pouvoir d’achat des consommateurs.

Concernant les deux volets social et solidaire, il a été décidé de procéder à la distribution d’aides en espèces et en nature, aux familles démunies, dont le nombre est estimé à 10 057 familles, à raison de 240 dinars par ménage, ainsi que la programmation d’un deuxième versement du même montant à la date du 17 avril, à l’occasion de l’Aïd El Adha.

Les aides en nature, qui consistent en 1800 couffins de Ramadan d’une valeur de 85 dinars chacune, seront distribuées sur les concernés par le biais de la solidarité sociale, a indiqué le directeur régional des affaires sociales, Mohamed Bourguiba.