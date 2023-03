L’Ambassadeur des Etats Unis à Tunis réitère la disposition de Washington à soutenir la Tunisie auprès des bailleurs de fonds internationaux

L’ambassadeur des Etats Unis à Tunis, Joey R. Hood, a affirmé la disposition de son pays de poursuivre son appui à la Tunisie sur tous les plans particulièrement auprès des institutions financières internationales et régionales.

Selon un communiqué publié par le ministère des finances à la suite de sa rencontre tenue, mercredi, avec la ministre des finances, Sihem Boughdiri Namsia, Hood a insisté, que cet appui pourrait aider la Tunisie à dépasser les difficultés actuelles et impulser la coopération bilatérale dans les domaines de l’artisanat, de l’économie verte et de l’énergie.

Il convient de rappeler que jusqu’à ce jour, le dossier du crédit de 1,9 milliard de dollars pour financer le budget de l’Etat destiné à la Tunisie, ne figure pas à l’ordre du jour du conseil d’administration du Fonds monétaire international.

La rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’évoquer l’importance de développer la coopération bilatérale et les moyens permettant de la renforcer et la diversifier davantage, au cours de la prochaine période, surtout au niveau de la colloaboration financière, technique et de l’appui auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Les deux parties ont salué les relations de longue date entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, exprimant le souhait de les renforcer davantage, compte tenu notamment de l’importance du partenariat stratégique entre les deux pays, de sa solidité et de sa diversité.

Namsia a passé en revue, à cette occasion, les plus importants défis financiers et économiques auxquels la Tunisie fait face suite aux répercussions de la Crise de la Coronavirus et de la guerre Russo-Ukraine.

Elle a également souligné les plus importantes mesures décidées en faveur de l’impulsion du rythme de la croissance et la création d’un climat adéquat à l’investissement interne et étranger tout en préservant les équilibres financiers publics.