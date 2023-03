Maroc : Inauguration de la première usine de cannabis

La Coopérative Bio Cannat avec ses partenaries public et privé au Maroc a inauguré la première usine de transformation de cannabis et d’extraction de matériaux destinés aux industries alimentaires et médicales.

Cette unité de production avait obtenu le permis national pour la transformation du cannabis en octobre dernier et qu’elle est situéedans la région de Chefchaouen au nord du Maroc.

La Coopérative a construit la première unité de production pour la transformation du cannabis et d’extraction de cannabidiol (CBD), Cannabigérol (CBG), cannabinol (CBN) et autres. Ces substances sont scientifiquement prouvés pour soulager la douleur et aider à traiter de nombreuses pathologies.