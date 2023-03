Le Tunisien Zineddine Fatnassi a fait vibrer la scène “Voice Kids Italia” avec la chanson de Ghali (vidéo)

L’enfant tuniso-italien, Zinedine Fatnassi, a impressionné le jury de l’émission “Voice Kids” en Italie avec sa belle voix.

La performance distinguée de l’enfant de 12 ans a provoqué de l’enthousiasme des membres du jury de la compétition.

Zinedine Fatnassi a chanté sur la scène The Voice Kids la chanson “Cara Italia” du rappeur tuniso-italien Ghali, et le résultat a été que tous les juges se sont tournés vers lui, et après qu’il a fini de chanter, ils ont exprimé leur admiration pour son talent et chacun d’eux a essayé de l’inclure dans son équipe.

Mais il a choisi de rejoindre l’équipe du rappeur italien “Clementino” après qu’il a joué un freestyle avec lui.