Hfaiedh Hfaiedh : Les mouvements menés par la centrale syndicale ont été décidés pour défendre le droit syndical

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Hfaiedh Hfaiedh, a indiqué que les mouvements de protestation menés par l’Union sur les plans, national et régional, interviennent pour défendre le droit syndical et pour dénoncer le non respect du gouvernement des accords signés avec la centrale syndicale.

Hfaiedh a souligné dans une déclaration aux médias samedi lors d’un rassemblement ouvrier devant le siège de l’union de travail à Sousse, l’engagement de la centrale syndicale pour défendre les libertés syndicale et générale notamment après la campagne des arrestations arbitraires enregistrées récemment dans le pays.

Les mouvements de la centrale syndicale ont été également décidés afin de protester contre la détérioration de la situation sociale notamment après la non application de l’accord du 14 septembre 2022 et la non application de l’accord relatif aux augmentations dans le secteur public en plus du non respect de l’accord du 6 février 2021 et le non retrait de la circulaire n21.

La violation au droit syndical s’est illustrée récemment par le renvoi des invités de l’Union venus volontairement dans le cadre d’une solidarité syndicale internationale. Evoquant l’initiative de l’UGTT, Hfaiedh a indiqué qu’elle sera présentée prochainement devant les parties intervenantes et sera par la suite présentée à l’autorité exécutive.