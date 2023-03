Ben Arous : Préparatifs de l’approvisionnement du marché à l’approche du mois de Ramadan

Une séance de travail portant sur l’approvisionnement du marché en produits de consommation à l’approche du mois de Ramadan, a été tenue, samedi dans le gouvernorat de Ben Arous, en présence des représentants des autorités locales, sécuritaires et organisationnelles.

La session intervient, selon le gouverneur de la région, Ezzedine Chalbi, dans le cadre des actions à mettre en œuvre en préparation du mois saint et du souci de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

A cet effet, il a indiqué à l’Agence TAP que des comités locaux ont été créés et chargés d’effectuer des visites quotidiennes sur le terrain au niveau des marchés et des espaces de commerce, en vue d’inspecter le rythme d’approvisionnement des produis de consommation et leurs prix.

Dans ce contexte, les autorités régionales à Ben Arous œuvrent actuellement à l’aménagement de points de vente du producteur au consommateur dans toutes les délégations du gouvernorat, à l’instar de celui récemment installé à Hammam Chott, apprend-t-on lors de cette séance.

Pour sa part, la directrice régionale du commerce a souligné, la disponibilité en quantité suffisante des denrées alimentaire et le rythme régulier d’alimentation du marché en produits de consommation durant le Ramadan 2023.

En ce qui concerne les préparatifs en rapport avec les aspects de contrôle et de lutte contre la spéculation, la direction régionale du commerce à Ben Arous, a élaborée un plan d’actions en trois directives, incluant la mise en œuvre d’interventions préventive et spécifique au mois saint et l’activation des mesures dissuasives et administratives à l’encontre des contrevenants.