Tunisie : Une étude élaborée par le CREDIF appelle l’état à faire preuve de plus de fermeté pour la lutte contre l’extrémisme violent

Une étude élaborée par le centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) intitulée ” le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention de l’extrémisme violent” a appelé l’état à faire preuve de plus de fermeté pour la lutte contre les idées takfiristes, le crime organisé et la traite des personnes.

Cette étude, qui a été présentée vendredi au cours d’un séminaire organisé à Tunis, a souligné le laxisme de l’état par rapport au traitement des dossiers relatifs à l’extrémisme, le crime organisé et la traite des personnes, malgré la gravité de ces phénomènes qui menacent les jeunes et l’avenir du pays.

La directrice générale du CREDIF Thouraya Belkahia a indiqué dans une déclaration à la TAP que cette étude vise à développer la capacité des acteurs sociaux parmi les jeunes et les femmes au niveau local, sur la manière de prévenir l’extrémisme violent.

“Cette étude est basée une approche psychologique et sociale, dans le cadre d’un travail de terrain et des entretiens avec plusieurs catégories de femmes et des représentants du gouvernement et de la société civile dans tous les gouvernorats du pays” a -t-elle relevé.

La directrice du CREDIF a souligné la nécessité de consolider la famille en tant qu’institution afin qu’elle assume son rôle dans la protection des enfants et d’introduire des reformes au niveau du système éducatif et de l’enseignement supérieur.

Elle a mis l’accent sur le rôle des médias dans la sensibilisation à l’importance du respect d’autrui et de mettre fin aux émissions à contenus violents et ségrégatifs, qui portent atteinte à la dignité de la personne et du principe de vie en commun.

De son côté, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a fait savoir qu’un espace pilote pour l’encadrement de la famille sera lancé prochainement dans la localité de Slatinia ( gouvernorat de sidi Bouzid) moyennant une enveloppe estimée à 4 MD.

Elle a précisé que ce bâtiment qui comprend des espaces pour la prise en charge des familles, de la mère et des personnes âgées et d’autres pour les activités de loisirs, s’inscrit dans le cadre du programme de création des espaces pilotes pour la prise en charge des familles (2023-2025) et englobe 11 gouvernorats.

Moussa a annoncé que les travaux de construction d’un espace similaire pour la prise en charge des familles démarrent au cours des prochaines semaines, dans le gouvernorat de Mahdia.