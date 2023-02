Légère baisse des températures. Les maximales sont comprises entre 14 et 19 °C dans le nord et entre 19 et 24°C dans le centre et le sud.

Possibilité de pluies faibles et locales sur le nord et le centre et ciel partiellement nuageux sur le sud.

Régression de la vitesse maximale du vent à moins de 40 km/h. Mer moutonneuse à agitée dans le nord.