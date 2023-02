Tunisie  : Massoud Romdhani dénonce la position de Saïed envers les subsahariens

L’ancien président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Massoud Romdhani, a déclaré que la position du président Kais Saïed concernant les Africains subsahariens est une honte et nuit à la réputation de la Tunisie, qui a été élevée sur les principes de liberté et de démocratie.

En 2016, Massoud Romadhani a soumis un projet à l’Assemblée des représentants du peuple contre le racisme.

Dans une déclaration à Shems FM, mercredi 22 février 2023, Romadhani a expliqué que le discours du président de la République ne l’a pas surpris car il y a de la xénophobie en Tunisie en plus du racisme que l’on retrouve sur certaines pages des réseaux sociaux et a noté que la présidence de la République reflétait le sentiment populiste de certaines personnes.

Il a souligné que la Tunisie a une communauté en Europe et dans plusieurs autres pays.

Romdhani a qualifié la position du chef de l’Etat de dangereuse, appelant les organisations de la société civile à réformer cela et à montrer que la Tunisie est un pays qui respecte les droits de l’homme et l’égalité entre tous les peuples, et à déclarer que nous sommes contre le racisme et la xénophobie et que nous sommes avec une Tunisie ouverte à toutes les nationalités et à toutes les cultures.