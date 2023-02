Suite à une dispute avec sa famille, un jeune homme de 25 ans s’est immolé à Cité El Khadhra à Sidi Bouzid.

Des passants l’ont secouru et ont appelé les agents de la protection civile pour le transporter à l’hôpital. Son état est jugé non inquiétant car il a été brûlé au premier et au second degré.