Tunisie : Emission d’un mandat de dépôt contre Noureddine Boutar

Le juge d’instruction du Pôle Judiciaire Economique et Financier a délivré un mandat de dépôt en prison à l’encontre du directeur général de Radio Mosaïque Noureddine Boutar, selon l’avocat du Syndicat national des journalistes tunisiens Ayoub Ghedamsi.

Me Ghedamsi a expliqué que le juge d’instruction avait pris cette décision dans le contexte de l’utilisation de la ligne éditoriale de Mosaïque pour offenser la plus haute hiérarchie du pouvoir et des symboles de l’État et enflammer la situation dans le pays.

Il a poursuivi : « Nous espérions que le juge d’instruction prendrait une décision courageuse sur la base des données juridiques du dossier. »

Il a ajouté: « Le sentiment de sécurité dans le pays est devenu inexistant, car le pouvoir judiciaire n’a pas fourni le minimum de protection à ses citoyens et ne s’est appuyé que sur des rapports de sécurité faibles contenant de fausses données. Il s’agit clairement d’une calomnie et d’un abus à l’encontre de Noureddine Boutar dans le contexte de l’activité des journalistes de radio.»

L’utilisation de l’accusation de blanchiment d’argent est une couverture pour camoufler l’accusation principale concernant la ligne éditoriale de Mosaïque FM.