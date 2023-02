Le parti du Courant populaire a dit rejeter toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Tunisie, après la ” vague d’appels aux interventions étrangères depuis le 25 juillet 2021 “, date à laquelle les mesures exceptionnelles ont été annoncées par le président de la République.

Le parti a souligné, lundi, dans une déclaration, son ” refus catégorique de toute ingérence étrangère, dénonçant un pression exercée par l’Occident concernant la situation financière difficile du pays “.

Il a fustigé ” l’escalade ” des appels formulés par plusieurs acteurs dans la vie politique pour inciter les parties étrangères à intervenir.

” Ceux-ci ont des intérêts et craignent de perdre leurs avantages “, s’est il indigné.

Le Courant populaire a, par ailleurs, évoqué les peuples et les pays dont le sort est désormais scellé par des traîtres choisis par les forces de la colonisation, notamment en Irak et en Libye, sous couvert de la liberté et de la démocratie avant que ces pays finissent dans des guerres civiles et le chaos.

Le Courant populaire a appelé le peuple tunisien et les forces vives à ” s’unir pour remporter la bataille de la souveraineté, l’essence même du militantisme démocratique et social “.

Le parti rappelle aussi que la consécration de la souveraineté nationale et populaire ” doit obligatoirement passer par l’indépendance de la décision nationale afin d’établir la démocratie “.