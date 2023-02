Ben Gvir à la tête d’une équipe de surveillance des Palestiniens sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a chargé, dimanche 19 février, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, de former une équipe spéciale pour combattre les tracts contre les Israéliens sur les comptes des réseaux sociaux palestiniens.

Cette décision a été prise à suite de la réunion hebdomadaire du gouvernement israélien, où Netanyahu a déclaré qu’il avait convenu avec le ministre Ben Gvir de former un groupe de travail spécial pour lutter contre les instigateurs du meurtre contre les Israéliens.

Netanyahu a expliqué que l’équipe sera dirigée par Ben Gvir et recevra les renforts des enquêteurs et de la police, en pleine coordination avec le ministère de la Justice, et avec la participation de responsables du service de sécurité du Shin Bet, de l’armée et de l’Autorité nationale de cybersécurité.

Il a ajouté que le groupe comprendra trois sous-équipes qui travailleront quotidiennement et se réuniront chaque semaine pour se tenir au courant de la situation et renforcer les recommandations sur la question.

Les Palestiniens craignent que l’équipe de Ben Gvir ne soit un nouvel outil pour les harceler et les museler face à une campagne vicieuse menée par le gouvernement Netanyahu qui comprend des démolitions de maisons, l’expansion des colonies et une intensification des arrestations en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.