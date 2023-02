Tunisie : Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau potable dans la banlieue sud

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi 21 février 2023, à partir de 8h du matin dans la banlieue sud de la Capitale, a annoncé dimanche dans un communiqué la Société Nationale de Distribution et d’Exploitation des Eaux (SONDE).Cette coupure causée par des travaux au niveau des principales structures hydrauliques, concerne notamment la Cité Ennour, la Cité Ibn Sina, Djebel Jloud, Sidi Fathallah, El Mourouj, Naâssane, Chbedda, Mghira, Fouchèna El Mhamdia, Mégrine, Radès et Ezzahra.

D’autres localités, seront touchées par cette perturbation, à l’instar de Boumhel, Hammam Lif, Hammam Chott, Borj Cédria, Mornag, Bïir Mchergua, Djebel Oust, cité Soltane, la ville de Slimane et Foundok Djedid.Il est prévu que l’approvisionnement sera repris progressidvement, à partir de jeudi 23 février 2023 à 23h à El Wardia 5, Cité Ennour, Cité Ibn Sina, Djebel Jloud, Sidi Fathallah, El Mourouj, Nâassane et Chbedda, a noté la SONEDE dans son communiqué. De même, pour les autres régions; à l’instar de Mghira, Fouchèna, El Mhammadia, Bir Mcehrgua, Djebel Oust, Mégrine, Radès,Ezzahra, Boumhel, Hammam Lif, Hammam Chott, Borj Cédria, Mornègue, Cité Soltane, La ville de Slimane et Foundok Djédid, où l’approvisionnement de l’eau potable sera assuré progressivement à partir de mercredi 22 février 2023 à 23h.La SONEDE a fait savoir que les travaux se poursuivrontsans continuité jours et nuits