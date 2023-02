L’ambassadeur de la chine en Tunisie, Wan Li, a affirmé vendredi, lors de sa réunion avec le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir, que le projet du super calculateur (high performance computer), figure parmi ses priorités, annonçant qu’il sera installé en Tunisie avant la fin de l’année 2023.

Le ministre de l’enseignement supérieur a pour sa part, mis en relief l’importance de consolider la coopération entre la Tunisie et la Chine dans le domaine de la recherche scientifique et d’installer le super calculateur dans les plus brefs délais et les meilleures conditions.

Les deux parties ont également passé en revue l’évolution des relations dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les moyens de consolider davantage cette coopération en plus de l’examen des moyens pour l’augmentation des bourses accordées par le gouvernement chinois au profit de la Tunisie.