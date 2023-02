Turquie – Séisme : Un nouveau tremblement de terre de 4,8 frappe la ville de Kahraman Marach

Sept jours après la catastrophe qui a touché le sud de la Turquie, un nouveau séisme de 4,8 degrés sur l’échelle de Richter a frappé, dimanche soir 12 février, la ville de Kahraman Marach.

Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen, la secousse s’est produite à une profondeur de 2 kilomètres, en latitude (38,07 nord) et en longitude (36,63 est).

Notons qu’un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé lundi 6 courant le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d’autres plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques, qui ont fait plus de 33 000 morts et des d’énormes pertes matérielles dans les deux pays.

2 412 répliques se sont produites dans le sud de la Turquie après les deux violents tremblements de terre, dont l’épicentre était également la ville de Kahraman Marach.