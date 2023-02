Néji Jalloul : Notre rôle aujourd’hui c’est de réconcilier le Tunisien avec la politique

Notre rôle aujourd’hui c’est de réconcilier le Tunisien avec la politique “, a souligné dimanche, Néji Jalloul, président du parti de la coalition nationale.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la réunion des coordinations du parti à Nabeul, Jalloul a souligné que la situation actuelle du pays nécessite la mobilisation des efforts de tous les politiciens pour réconcilier le Tunisien avec la politique et l’affaire publique.

Selon lui, le pouvoir en place doit agir et réaliser des objectifs et les partis politiques doivent présenter des solutions à toutes les problématiques économiques et sociales comme l’endettement, la sécurité alimentaire et le manque de ressources hydrauliques.

A cette occasion, Néji Jalloul a rappelé qu’il avait revendiqué l’annulation des élections électorales face au désistement des Tunisiens sauf ” qu’il n’est plus possible de revenir en arrière surtout que le parlement actuel est légitime et il convient de l’accepter ” souhaitant le succès au président de la république et au parlement élu.

D’après Jalloul, l’appel à des élections présidentielles prématurées n’a pas de sens aujourd’hui.

Il a, par ailleurs, indiqué que le parti de la coalition nationale soutient toute initiative qui sert l’intérêt du pays appelant l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à élargir son initiative pour associer l’élite et les organisations nationales à la réflexion aux solutions susceptibles de faire sortir le pays de la crise.

Selon Jalloul, malgré les pressions, la démocratie est encore présente et la sortie de la crise reste tributaire de la réconciliation globale et de la condamnation de tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple tunisien.

Il a également souligné que cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres dans différentes régions du pays afin de rencontrer les militants au sein du parti et être en contact direct avec les citoyens pour écouter leurs revendications. Il s’agit aussi de réactiver la vie politique dans ces circonstances difficile, a-t-il dit.