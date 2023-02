Manouba : Projet d’un jardin d’enfants public à Daouar Hicher

La Fédération de Manouba de Solidarité Sociale a entamé la réalisation des études typographiques et techniques pour son projet du jardin d’enfants public à Daouar Hicher, moyennant des fonds d’une valeur de 250 mille dinars.

D’une portée sociale, ce projet s’adresse essentiellement aux catégories défavorisées et à faible revenu, il a été rendu possible suite à la mise à disposition par la municipalité de Daouar Hicher, d’un lot de terre pour la construction du jardin d’enfants, a indiqué le gestionnaire régional de la fédération, Habib Takkali.

Le nouveau projet répondra aux standards d’un jardin d’enfant moderne, avec des activités adaptées aux besoins et aux intérêts des enfants, et viendra ainsi s’ajouter à six jardins d’enfants sociaux dans le gouvernorat de Manouba, réalisés par les soins de l’Union tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), tutélaire de la fédération, et qui accueillent 300 enfants, a fait savoir Takkali.

Il a estimé que ce qui distingue cette catégorie de jardins d’enfants, serait indéniablement l’encadrement pédagogique assuré par les diplômés de l’Institut supérieur des cadres de l’enfance à Carthage Dermech, rappelant le caractère social de ces établissements où les tarifs d’inscription ne dépassent pas une redevance mensuelle symbolique de 20 dinars.